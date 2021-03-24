Brent торгуется у $60,77 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти утром в среду колеблются между ростом и снижением после обвала более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом.

К 8:18 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%) к уровням закрытия сессии вторника и торговались у $60,77 за баррель. За предыдущие торги контракт подешевел на $3,83 (5,9%), до $60,79 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,01 (0,02%), до $57,75 за баррель. Во вторник WTI подешевела на $3,8 (6,2%), до $57,76 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Во вторник они упали до минимальных уровней с февраля. Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $66,09 за баррель.

Германия - крупнейшая экономика еврозоны - продлила карантинные меры до 18 апреля и ввела некоторые новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечает MarketWatch.

"Скачок случаев заражения вирусом в континентальной Европе, где вакцинация идет крайне медленно, поставил под сомнение возобновление поездок в регионе", - отмечает аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Инвесторы в среду ожидают публикацию данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей на фоне восстановления нефтепереработки после сильных морозов в южных штатах США в феврале. Нефтяные запасы могут продемонстрировать снижение впервые с середины февраля, когда из-за погодных условий на побережье Мексиканского залива из работы были выведены нефтеперерабатывающие мощности объемом 4,4 млн баррелей в сутки.