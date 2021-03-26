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Китай надеется на дальнейшую поддержку Турции по Синьцзяну

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что Турция будет продолжать оказывать Китаю поддержку в вопросах, связанных с Синьцзяном.

"Суть вопроса, связанного с Синьцзяном, - это борьба с насилием, борьба с сепаратизмом. Мы надеемся, что турецкая сторона будет и впредь проявлять понимание и оказывать Китаю поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности Китая", - сказал Ван И на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в рамках визита в Анкару, сообщило внешнеполитическое ведомство Китая на своем сайте.

Ранее ЕС ввел санкции против Китая, мотивируя нарушением Пекином прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Китайский дипломат заявил, что Пекин "готов работать с Турцией над укреплением взаимного доверия, углублением взаимовыгодного сотрудничества и выводом китайско-турецкого стратегического сотрудничества на новый уровень". При этом он отметил, что Китай поддерживает турецкую политику независимости, уважает социальную систему, экономическую модель и путь развития, выбранный в соответствии с собственными национальными условиями. Он также пригласил турецких спортсменов принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

МИД КНР сообщил, что Чавушоглу заявил о поддержке Анкарой принципа одного Китая, приверженности дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, и подчеркнул, что "Турция не будет участвовать ни в каких антикитайских акциях, не допустит насильственных действий против Китая на своей территории".

В сообщении говорится, что стороны высказались за использование различных механизмов в деле углубления экономического и культурного сотрудничества между двумя странами, укрепление политических контактов и координации действий.

Китай КНР Турция Ван И Синьцзян

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