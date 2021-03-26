Китай ввел ответные санкции в отношении Великобритании

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Китая объявило о введении санкций в отношении ряда британских представителей и ограничений в ответ на санкции против Китая со стороны Лондона, сообщило внешнеполитическое ведомство КНР в пятницу.

"Китай решил ввести санкции против девяти британских сотрудников и четырех организаций, которые злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию", - заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она отметила, что "британская сторона в последнее время на основе лжи и дезинформации ввела односторонние санкции в отношении соответствующих китайских физических и юридических лиц под предлогом так называемой проблемы прав человека в Синьцзяне".

По мнению дипломата, это является "нарушением международного права и основных норм международных отношений", которое наносит серьезный ущерб китайско-британским отношениям. Она добавила, что об этом ответственный представитель МИД КНР информировал посла Великобритании в Пекине, "заявив ему решительный протест" и осудив действия Лондона.

Хуа Чуньин подчеркнула: "Китай оставляет за собой право принять дальнейшие меры. Решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебимы. Британской стороне не следует и дальше идти по неверному пути, чтобы не встретить решительный ответ со стороны Китая".