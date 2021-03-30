Казахстан переместился в "красную" зону по распространению COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Казахстан во вторник переместился из зоны умеренного риска ("желтая" зона) по распространению COVID-19 в зону высокого ("красная"), сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

В "желтой" зоне Казахстан продержался с 1 февраля.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в "красной" зоне на 30 марта остаются: Нур-Султан, Алма-ата, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

В "желтой" зоне находятся Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Казахстане 17 регионов: 14 областей и три города республиканского значения - столица Нур-Султан, Алма-ата и Шымкент. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 243 тыс. 318 случаев COVID-19, с августа 2020 года - 50 тыс. 443 случая заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР. От вышеназванных заболеваний скончались 3 тыс. 713 человек.