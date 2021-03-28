Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 28.03В России 4 519 832+9 088В мире 126 726 672+595 757

Пашинян подаст в отставку для проведения парламентских выборов

Пашинян подаст в отставку для проведения парламентских выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре)
Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в следующем месяце подаст в отставку для проведения в стране досрочных выборов в парламент.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал он на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области в воскресенье.

В миреПашинян возглавит список правящей партии на выборах в парламент АрменииЧитать подробнее

Обращаясь к собравшимся, он сказал: "Если вы подтвердите (наши полномочия - ИФ) мы продолжим служить вам лучше, чем раньше, если нет - передадим власть тому, кого вы выберете".

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

Для роспуска парламента премьер страны должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Армения Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

В Ереване оппозиция потребовала полного отстранения Пашиняна от власти

Число раненых при взрыве в церкви в Индонезии возросло до 14 человек

Еще два буксира направились к севшему на мель судну Ever Given

Еще два буксира направились к севшему на мель судну Ever Given

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 марта

Взрыв произошел у католической церкви в Индонезии

Взрыв произошел у католической церкви в Индонезии

США осудили санкции Китая против американских представителей

США осудили санкции Китая против американских представителей

Опрос показал снижение популярности партии Меркель

Неизвестный напал с ножом на посетителей библиотеки в Ванкувере

СМИ сообщили о гибели в Мьянме на протестах более ста человек за день

СМИ сообщили о гибели в Мьянме на протестах более ста человек за день

Почти 200 человек были задержаны в Белоруссии в субботу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');