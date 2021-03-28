Пашинян подаст в отставку для проведения парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в следующем месяце подаст в отставку для проведения в стране досрочных выборов в парламент.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал он на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области в воскресенье.

Обращаясь к собравшимся, он сказал: "Если вы подтвердите (наши полномочия - ИФ) мы продолжим служить вам лучше, чем раньше, если нет - передадим власть тому, кого вы выберете".

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

Для роспуска парламента премьер страны должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.