В Ереване оппозиция потребовала полного отстранения Пашиняна от власти

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Внепарламентская оппозиция Армении намерена сосредоточиться на том, чтобы полностью лишить власти премьер-министра страны Никола Пашиняна, который в апреле, чтобы провести парламентские выборы, подаст в отставку, но продолжит исполнять обязанности премьера.

"Мы должны превратить де-юре отставку Пашиняна в отставку де-факто и отстранить его от власти", - заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции в воскресенье в Ереване.

По его словам, оппозиционное движение совершит поездки по областям с целью "окончательного формирования общенародного требования отставки премьер-министра".

Со своей стороны, лидер "Движения спасения родины" Вазген Манукян заявил, что Пашинян использует силу, чтобы остаться у власти.

"Силе надо противопоставить силу. Нам надо создать эту силу, сформировать областные структуры, поднять на ноги народ, достичь этого дня икс и решить все вопросы (отстранения Пашиняна от власти - ИФ)", - отметил он.

Митинг оппозиции в Ереване завершился шествием по центральным улицам.

Ранее в воскресенье Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных выборов в парламент.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.