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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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Эксперты ВОЗ нашли маловероятной версию искусственного происхождения COVID-19

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Эксперты ВОЗ и китайские ученые по итогам совместного исследования пришли к выводу, что наиболее вероятный сценарий начала пандемии COVID-19 – переход вируса SARS-CoV-2 от летучей мыши к человеку через еще какое-то животное-посредника, сообщает АР со ссылкой на проект итогового доклада миссии, полученный от дипломатического источника в Женеве.

Вариант с утечкой вируса из секретной лаборатории авторы документа назвали крайне маловероятным.

АР назвало выводы экспертов ожидаемыми и отметило, что их доклад оставляет много вопросов. Его публикацию несколько раз откладывали, что вызывало подозрения в том, что китайская сторона может пытаться исказить выводы миссии, чтобы вину в распространении инфекции не возложили на Пекин, отмечает агентство. Участники миссии предложили продолжить исследование всех возможных сценариев, кроме сценария с утечкой из лаборатории.

Всего в докладе названы четыре сценария распространения SARS-CoV-2. Первым и наиболее вероятным стал переход коронавируса от летучих мышей к человеку через животное-посредника. Переход от мышей к человеку напрямую эксперты считают примерно настолько же вероятным. Сценарий передачи вируса человеку через холодильную цепь пищевых продуктов они назвали возможным, но маловероятным (ранее в Китае чиновники объявляли, что коронавирус находили на упаковках импортных продуктов, и с этим завозным вирусом связывались отдельные локальные вспышки заболевания). По мнению авторов доклада, риск заразиться от упаковки ниже, чем от другого человека.

Ближайшего родственника SARS-CoV-2 нашли в летучих мышах, которые являются известными носителями коронавирусов. Однако ученые считают, что эволюционная дистанция между этими штаммами соответствует изменениям, происходившим на протяжении нескольких десятков лет. На этом основании они предположили, что у вируса все же должен был быть промежуточный носитель.

В докладе также говорится, что похожие вирусы находили в панголинах, а также что болеющие COVID-19 норки и кошки также могут быть носителями вируса.

Доклад составлен по итогам миссии, которая работала в Ухане с середины января до середины февраля. Исследователи пытались проследить распространение коронавируса в городе, где впервые была описана новая коронавирусная инфекция. В докладе ничего не говорится о том, подтвердилась ли гипотеза, по которой эпидемия началась на продуктовом рынке в Ухане. Также они не смогли выяснить, каким образом вирус вообще мог попасть на рынок.

Глава миссии, эксперт ВОЗ Петер Бен Эмбарек 26 марта заявил, что доклад уже полностью составлен, а сейчас его переводят и проверяют. Названные АР выводы участники миссии ранее высказывали журналистам.

Ухань спустя год после начала пандемии

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Хроника 09 января 2020 года – 29 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Ухань Китай коронавирус Женева Петер Бен Эмбарек

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