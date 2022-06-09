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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19

ВОЗ решила детальнее изучить историю возникновения COVID-19
Уханьский институт вирусологии в Китае
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экспертная группа, подготовленная ВОЗ, намерена провести доскональный анализ возникновения коронавируса, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как COVID-19 распространился с самого начала, включая более подробный анализ возможности возникновения нештатной ситуации в лаборатории", - передает AP слова экспертной группы.

АР напоминает, что в прошлом году в министерстве здравоохранения США заявляли о крайне малой возможности распространения COVID-19 среди людей из-за утечки из лаборатории.

В миреВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Ухань для изучения COVIDЧитать подробнее

"Основные данные, объясняющие возникновение пандемии, все еще отсутствуют. Ученые заявили, что группа открыта для любых научных доказательств, доступных для комплексного исследования всех разумных гипотез", - цитирует AP выдержки из доклада экспертной группы.

В докладе отмечается, что не исключен и вариант политизированной теории происхождения вируса.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

К началу апреля 2020 года ВОЗ сообщила, что число случаев заражения COVID-19 по всему миру превысило показатель в 1 млн. К середине октября 2021 года в мире было зарегистрировано почти 240 млн случаев заражения инфекцией.

Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 – вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью, в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Китай не раз выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2022 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус
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