У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают жизнеспособными четыре версии происхождение коронавируса SARS-CoV-2, который в итоге спровоцировал пандемию заболевания COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков. Он посетил китайский город Ухань в составе миссии Всемирной организации здравоохранения.

"В рассмотрении остались четыре версии: передача от животного человеку через промежуточного хозяина (наиболее вероятно), прямая передача вируса от животного человеку (вероятно), передача вируса через замороженные продукты (маловероятно), утечка из лаборатории (крайне маловероятно)", - сказал Дедков.

Ученый отметил, что версии происхождения вируса, которые можно было исключить, уже исключены.

Дедков добавил, что по итогам визита в Ухань как "таковых данных, указывающих на происхождение (вируса - ИФ), не получено, однако в настоящий момент есть более адекватное понимание хронологии событий". Необходимы дальнейшие исследования, заключил он.

Дедков подчеркнул, что по итогам визита в Китай у миссии нет вопросов к организации работы в лаборатории института вирусологии в Ухане. Ранее 12 февраля в интервью газете "Известия" он отметил, что "у людей, работавших в вирусологической лаборатории в Ухане, не было обнаружено никаких следов инфицирования" коронавирусом SARS-CoV-2. На вопрос издания, могла ли это быть диверсия, эксперт ВОЗ ответил отрицательно.

"Нельзя исключать и того, что в природе мы этот вирус не найдем. Это могло быть какое-то уникальное событие: патоген не закрепился в популяции диких животных, а ушел в человеческую", - сказал ранее представитель Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты ВОЗ в Китае занимались изучением происхождения вируса. Они приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Ухани, посетили несколько больниц, Центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.