Ever Given покинул узкую часть Суэцкого канала

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, покинул узкую часть Суэцкого канала, свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Судно, передвигающееся самостоятельно, на небольшой скорости, достигло Малого Горького озера, которое примыкает к Большому Горькому озеру.

Ранее сообщалось, что когда судно дойдет до Большого Горького озера, расположенного между северной и южной частями канала, специалисты осмотрят контейнеровоз и определят, может ли он продолжить плавание.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель утром 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, что и могло стать причиной инцидента. По другим данным, главной причиной произошедшего были сильный ветер и мощная песчаная буря.

В результате в течение почти недели движение по Суэцкому каналу было парализовано. Транспортные компании оказались вынуждены менять маршруты части транспортных судов. В Суэцком канале скопилось более чем 450 судов, ожидающих прохода.

В субботу, 27 марта, гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Утром 29 марта спасательным командам удалось снять с мели контейнеровоз. Инженеры смогли сделать это после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.

Ever Given, на борту которого находилось более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

По прогнозу главы управления канала Усамы Рабийе, примерно три с половиной дня уйдет на восстановление нормального пропускного режима через Суэцкий канал после того, как удастся разрешить ситуацию с контейнеровозом Ever Given.