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Власти США заявили, что пятая часть населения привита от CОVID-19

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Около 66 млн человек в США - одна пятая часть населения страны - полностью привита от коронавируса, свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), оглашенные в четверг.

При этом около 112 млн человек получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата, отмечается в сообщении CDC.

США используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, которые требуют двух доз, а также Johnson & Johnson, которая становится полностью эффективным после введения одной дозы. Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, в то время как другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что сделать прививку от коронавируса к 19 апреля смогут 90% взрослого населения США. Он добавил, что у 90% американцев к этому времени будет пункт вакцинации на расстоянии восьми километров от дома.

США CОVID-19 коронавирус

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