Доклад ВОЗ о причинах пандемии разочаровал США и 13 их союзников

В ЕС назвали доклад о происхождении коронавируса "полезным первым шагом"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти США и 13 их союзников выражают обеспокоенность тем, что ВОЗ не получил от КНР достаточной информации во время миссии по определению первоисточника коронавируса COVID-19.

"Все мы выступаем за транспарентный и независимый анализ вопроса, откуда началась пандемия COVID-19. Третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него. В связи с этим мы вместе выражаем обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работу в Китае", - говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепом.

Помимо США, заявление подписали Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.

В заявлении подчеркивается, что эти страны "считают важным выразить обеспокоенность тем, что начало работы международной группы экспертов по поиску источнику SARS-CoV-2 сильно затягивали, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам".

Со своей стороны, представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что доклад "не дал нам более четкого понимания того, как возник коронавирус".

В ЕС сочли доклад ВОЗ "полезным первым шагом"

В ЕС во вторник приветствовали публикацию доклада ВОЗ по поиску источника пандемии COVID-19, отметив, что эту работу требуется продолжить.

"Мы считаем работу, проведенную к сегодняшнему дню, и опубликованный сегодня доклад полезным первым шагом", - говорится в заявлении стран-членов ЕС.

Вместе с тем, в ЕС сожалеют в связи с "поздним началом исследования, задержками в отправке экспертов и ограниченным доступом к взятым ранее пробам и относящимся к этому делу данным".

"Мы просим ВОЗ продолжать исследования и представить четкий график дальнейшей работы", - отмечается в заявлении.

Ранее во вторник эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника пандемии опубликовали доклад. В нем говорится, что версия об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, "крайне маловероятная".

Оборудование в трех лабораториях в Ухане, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, за несколько месяцев до декабря 2019, отметили эксперты ВОЗ.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако настаивает на внимательном поиске причин пандемии.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.