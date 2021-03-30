Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Доклад ВОЗ о причинах пандемии разочаровал США и 13 их союзников

В ЕС назвали доклад о происхождении коронавируса "полезным первым шагом"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти США и 13 их союзников выражают обеспокоенность тем, что ВОЗ не получил от КНР достаточной информации во время миссии по определению первоисточника коронавируса COVID-19.

"Все мы выступаем за транспарентный и независимый анализ вопроса, откуда началась пандемия COVID-19. Третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него. В связи с этим мы вместе выражаем обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работу в Китае", - говорится в заявлении, распространенном во вторник Госдепом.

Помимо США, заявление подписали Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.

В заявлении подчеркивается, что эти страны "считают важным выразить обеспокоенность тем, что начало работы международной группы экспертов по поиску источнику SARS-CoV-2 сильно затягивали, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам".

Со своей стороны, представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что доклад "не дал нам более четкого понимания того, как возник коронавирус".

В ЕС сочли доклад ВОЗ "полезным первым шагом"

В ЕС во вторник приветствовали публикацию доклада ВОЗ по поиску источника пандемии COVID-19, отметив, что эту работу требуется продолжить.

"Мы считаем работу, проведенную к сегодняшнему дню, и опубликованный сегодня доклад полезным первым шагом", - говорится в заявлении стран-членов ЕС.

Вместе с тем, в ЕС сожалеют в связи с "поздним началом исследования, задержками в отправке экспертов и ограниченным доступом к взятым ранее пробам и относящимся к этому делу данным".

"Мы просим ВОЗ продолжать исследования и представить четкий график дальнейшей работы", - отмечается в заявлении.

Ранее во вторник эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника пандемии опубликовали доклад. В нем говорится, что версия об инциденте в лаборатории в КНР, который мог стать причиной распространения COVID-19, "крайне маловероятная".

Оборудование в трех лабораториях в Ухане, работающих над диагностикой коронавирусов и разработкой вакцины, находится на высоком уровне биобезопасности, а программы по отслеживанию здоровья персонала не сообщали о респираторных заболеваниях, сопоставимых с COVID-19, за несколько месяцев до декабря 2019, отметили эксперты ВОЗ.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США занимает более осторожную позицию по теме происхождения вируса и воздерживается от резких заявлений на эту тему, однако настаивает на внимательном поиске причин пандемии.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.

США ЕС ВОЗ коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Испанцев обязали носить маски даже на пляжах

Испанцев обязали носить маски даже на пляжах

Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке

Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке

SpaceX запустила в полет прототип космического корабля Starship

На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель США

Brent подешевела до $63,96 за баррель

Пандемия коронавируса

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины
Пандемия коронавируса

Ученые сочли, что миру вскоре потребуются новые типы COVID-вакцин

Пандемия коронавируса

В Турции вновь усилят ограничения в связи с COVID-19

В Турции вновь усилят ограничения в связи с COVID-19

Россиянам из ДНР и ЛНР предложат голосовать на думских выборах в Ростове

Что случилось этой ночью: вторник, 30 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');