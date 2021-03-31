Китай приветствовал выводы ВОЗ об источнике происхождения коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - КНР положительно оценивает результаты работы инспекторов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изложенные в опубликованном докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса.

"Китай высоко ценит научный, тщательный и профессиональный подход китайских и иностранных экспертов, сотрудничающих в области этих исследований", - говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

С 14 января по 10 февраля 2021 года совместная экспертная группа китайских и международных ученых из ВОЗ провела совместные исследования в области определения источников происхождения коронавируса в китайском городе Ухане, где он был впервые выявлен.

"Китай оказал необходимую помощь для обеспечения работы группы экспертов в Ухане, что полностью отражает открытую, прозрачную и ответственную позицию Китая", - сказано в заявлении.

МИД КНР также предостерег от политизации вопроса о происхождении коронавируса, поскольку это может "серьезно затруднить глобальное сотрудничество в этой области и подорвать глобальные усилия по борьбе с пандемией, что приведет к еще большему числу человеческих жертв".

В докладе экспертов ВОЗ сделан вывод о том, что распространение вируса в результате утечки из лаборатории - "крайне маловероятный вариант". Скорее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, определили ученые. Возможными, но менее вероятными в ВОЗ назвали прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

В то же время, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить данную версию.

"Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка - это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать", - приводят европейские СМИ слова главы ВОЗ.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории в Ухане озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Экс-госсекретарь США Майк Помпео во вторник, после публикации доклада ВОЗ, обвинил ВОЗ в сотрудничестве с Пекином.