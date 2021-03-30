Путин обсудил с Меркель и Макроном перспективы "Спутника V" в ЕС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили борьбу с COVID-19 и, в частности, перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой - пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что переговоры лидеров прошли в формате видеоконференции.

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