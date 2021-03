Goldman Sachs и Morgan Stanley успели продать акции, связанные с фондом Archegos

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американские банки Goldman Sachs Group и Morgan Stanley смогли ограничить свои потери в связи с закрытием позиций хедж-фонда Archegos Capital Management, продав большие объемы акций раньше других крупных банков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Фонд Archegos, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, ликвидировал позиции в объеме около $30 млн. Трейдеры отмечают, что банки, бывшие прайм-брокерами фонда, в понедельник продолжили продавать акции, связанные с Archegos.

Archegos в четверг попросил банки разработать стратегию ликвидации позиций фонда после того, как его крупнейшие позиции резко стали отрицательными, сказал один источник WSJ. Банкам было предложено отложить крупные сделки и продолжить обсуждение в выходные, однако договориться стотронам не удалось.

В пятницу Goldman Sachs начал продавать большие объемы акций, связанных с Archegos. Morgan Stanley также поспешил ликвидировать свои позиции.

Обсуждения между прайм-брокерами крайне необычны и в последнее время проводились всего несколько раз. В некоторых случаях они позволяли избежать ликвидации позиций.

Решение как можно раньше продать акции позволило Goldman Sachs избежать потерь, с которыми столкнулись другие банки. Goldman Sachs ожидает, что влияние ситуации с Archegos на его финансовые результаты в первом квартале будет несущественным, заявил источник WSJ.

Morgan Stanley в воскресенье вечером продал 45 млн акций ViacomCBS Inc., которые на прошлой неделе упали в цене. В понедельник банки продали значительное количество акций компаний, также распродававшихся на прошлой неделе, включая Discovery Inc., GSX Techedu Inc. и Vipshop Holdings Ltd.

Wells Fargo & Co. в понедельник сообщил клиентам, что ликвидировал свои позиции. Credit Suisse Group AG, в свою очередь, подчеркнул, что еще слишком рано оценивать конкретный масштаб потерь, однако отметил, что ситуация может оказаться "крайне значимой" для результатов банка в первом финансовом квартале.

Nomura Holdings Inc. заявил, что американский клиент должен банку $2 млрд. По информации источников, речь идет о Archegos.

Акции Nomura в понедельник упали на рекордные 16%, бумаги Credit Suisse в Нью-Йорке подешевели на 11,5% - это максимальное дневное падение за год. Рыночная стоимость Goldman Sachs уменьшилась на 0,5%, Morgan Stanley - на 2,6%.