Англия проведет расследование по поводу комиссий App Store

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Британское управление по конкуренции и рынкам выяснит, не противоречат ли условия Apple для разработчиков приложений правилам честной конкуренции. Сообщается на сайте BBC News.

Расследование началось после серии жалоб от компаний, в том числе от Epic Games, разработчика игры Fortnite. Некоторые разработчики недовольны тем, что их заставляют распространять приложения на iPhone и iPad через App Store, при этом комиссию Apple берет себе.

Компания Apple заявила в ответ, что ее условия являются "справедливыми и равными".

В ходе расследования будет выявлено не навязывает ли она несправедливые условия разработчикам.

Андреа Косчелли, исполнительный директор управления по конкуренции и рынкам, заявил, что жалобы на то, что Apple использует свое рыночное положение для установления условий, которые являются несправедливыми и могут ограничить конкуренцию может привести к потере клиентов при покупке и использовании приложений, поэтому это дело требует тщательного изучения.

В августе 2020 года Epic Games подала судебный иск против компаний Apple и Google, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее обе компании удалили из своих магазинов приложений популярную игру Fortnite, так как Epic Games пыталась продавать свое приложение через собственный магазин игр, в обход платформ App Store и Google Play Store.