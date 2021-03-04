Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Англия проведет расследование по поводу комиссий App Store

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Британское управление по конкуренции и рынкам выяснит, не противоречат ли условия Apple для разработчиков приложений правилам честной конкуренции. Сообщается на сайте BBC News.

Расследование началось после серии жалоб от компаний, в том числе от Epic Games, разработчика игры Fortnite. Некоторые разработчики недовольны тем, что их заставляют распространять приложения на iPhone и iPad через App Store, при этом комиссию Apple берет себе.

Компания Apple заявила в ответ, что ее условия являются "справедливыми и равными".

В ходе расследования будет выявлено не навязывает ли она несправедливые условия разработчикам.

Андреа Косчелли, исполнительный директор управления по конкуренции и рынкам, заявил, что жалобы на то, что Apple использует свое рыночное положение для установления условий, которые являются несправедливыми и могут ограничить конкуренцию может привести к потере клиентов при покупке и использовании приложений, поэтому это дело требует тщательного изучения.

В августе 2020 года Epic Games подала судебный иск против компаний Apple и Google, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее обе компании удалили из своих магазинов приложений популярную игру Fortnite, так как Epic Games пыталась продавать свое приложение через собственный магазин игр, в обход платформ App Store и Google Play Store.

Англия Apple Epic Games App Store

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ЕС верят в возможность привить всех жителей стран Евросоюза к концу лета

Трещину на МКС замазали герметиком

Трещину на МКС замазали герметиком

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Пандемия коронавируса

Украинский премьер заявил о начале третьей волны пандемии в стране

Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V"

Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Супруг Елизаветы II перенес операцию на сердце

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

В Бишкеке заявили о взломе аккаунта президента Киргизии в фейсбуке

Хуситы сообщили о ракетном ударе по объекту Saudi Aramco

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');