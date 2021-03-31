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Посол РФ в США не ждет улучшения отношений с Вашингтоном

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Москве не испытывают оптимизма относительно перспектив нормализации российско-американских отношений, не видят у Вашингтона желания решать накопившиеся проблемы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее в марте был приглашен на консультации в Москву.

"Мы далеки от радужных ожиданий в российско-американских отношениях", - сказал Антонов в среду на совместном заседании международного и оборонного комитетов Совета Федерации.

По его словам, "если и будут какие-то перемены в позиции Вашингтона на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах".

"Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики", - подчеркнул он.

Он также отметил, что у Вашингтона "нет никакого желания разгребать "завалы" в отношениях с Россией.

Тем не менее, по словам Антонова, "несмотря сохраняющиеся между нашими странами серьезные разногласия, есть темы, по которым Россия и США могут и должны взаимодействовать".

"В практическом плане, я считаю, для начала, хорошо было бы восстановить механизмы коммуникации", - заявил дипломат.

Охлаждение отношений Москвы и Вашингтона

Антонов прибыл в Москву 21 марта. Он был приглашен в российскую столицу после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве, которые в Кремле назвали "очень плохими высказываниями".

Как сообщили в МИД РФ, в Москве у посла Антонова состоятся консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Антонов заявил, что в ходе консультаций в Москве предстоит "посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть".

При этом Антонов отметил, что "у двух великих держав, двух постоянных членов Совета безопасности (ООН - ИФ), которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами".

Сроки возвращения посла РФ в США пока неизвестны, будут определяться российским руководством.

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Анатолий Антонов США Совфед

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