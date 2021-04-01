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Второй тестовый полет Starliner к МКС перенесли с мая на конец июля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС), который планировалось осуществить в мае, состоится не ранее конца июля. Об этом сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск корабля, создаваемого для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Решение о проведении повторного запуска Starliner в беспилотном режиме к МКС последовало после того, как в ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В начале февраля НАСА сообщило, что первый полет новейшего американского космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту к МКС планируется осуществить не ранее сентября.

В рамках контракта с НАСА корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания – SpaceX по сходному контракту с НАСА получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в ноябре прошлого года уже совершил пилотируемый полет на МКС, доставив на станцию четырех астронавтов.

Starliner Boeing НАСА МКС

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