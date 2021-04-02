Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 апреля

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден проведет первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером в пятницу, 2 апреля. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Офисе президента Украины.

"Подтверждаем факт звонка, да", - сказал источник.

Ранее о предстоящем разговоре между президентами сообщило американское издание Politico со ссылкой на двух людей, знающих о запланированном звонке.

В материале Politico говорится, что украинские должностные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель. Просьбы об этом были озвучены в том числе во время недавнего звонка между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главным помощником Зеленского Андреем Ермаком – по словам одного человека, знакомого с их разговором.

Отмечается, что беседа следует за как минимум тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе: между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.