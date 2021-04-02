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MSC вновь отказалась от Севморпути на фоне дискуссий о Суэцком канале

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC, второй в мире контейнерный перевозчик) не будет использовать маршрут по Севморпути, возможные экологические риски из-за последствий судоходства в Арктике превышают коммерческую привлекательность короткого транзитного маршрута, сообщила компания.

"В связи с недавними публичными дебатами о контейнерных перевозках в Арктике, Mediterranean Shipping Company подтверждает свою позицию, что не рассматривает Северный морской путь по экологическим соображениям", - говорится в заявлении MSC.

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Развитие арктического судоходства может привести к увеличению объемов выбросов, ухудшению качества воздуха и ускорению таяния арктического морского льда. Такие риски, как навигационные инциденты, разливы топлива и изменение экологического баланса и морского биоразнообразия, перевешивают любые коммерческие возможности сделать путь между Северной Америкой и Европой или Россией и Азией короче, заявили в компании.

"MSC не будет пытаться пройти сквозь тающие льды Арктики, чтобы найти новый маршрут для коммерческого судоходства, и я считаю, что эту позицию должна занять вся судоходная отрасль. Некоторые из наших коллег уже взяли на себя такое же обязательство – ставить сохранение окружающей среды Арктики выше прибыли. Северный морской путь не является ни быстрым решением текущих рыночных проблем, ни жизнеспособной долгосрочной стратегией", - сказал CEO MSC Сорен Тофт, слова которого приводятся в сообщении.

Первое заявление об отказе от Севморпути из-за экологических рисков MSC сделала в 2019 году. Ранее с инициативой отказаться от использования СМП из-за экологии выступила французская контейнерная линия CMA CGM (третий в мире глобальный контейнерный перевозчик).

MSC выпустила новое заявление на фоне серьезного сбоя в мировой логистике из-за блокировки Суэцкого канала. Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Участники рынка рассматривают все альтернативные маршруты и способы доставки товаров, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом. Контейнерные перевозчики опасаются, что на ликвидацию последствий происшествия могут уйти недели или месяцы.

Амбиции "Росатома"

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"Росатом" рассчитывает, что к 2035 году Севморпуть станет международным и национальным морским транспортным коридором, который будет конкурировать с южным маршрутом через Суэцкий канал. ООО "Русатом Карго" (входит в госкорпорацию "Росатом") проводит разработку технико-экономического обоснования создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, в среду провел совещание по организации на Севморпути регулярных судоходных контейнерных линий. По его поручению Минвостокразвития, Минтранс и "Росатом" проведут экономический анализ эффективности транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути для снижения ее стоимости.

Mediterranean Shipping Company MSC Севморпуть Арктика

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