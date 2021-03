Водолазы не нашли серьезного ущерба корпусу контейнеровоза Ever Given

Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Водолазы провели осмотр под водой корпуса контейнеровоза Ever Given, которые ранее стал причиной блокировки Суэцкого канала почти на неделю. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По словам двух источников, специалисты обнаружили ущерб, который оценивается "от незначительного до среднего" в районе бульба – утолщения корпуса в носовой подводной оконечности судна.

Согласно одному из источников агентства, эксперты считают, что этот ущерб, вероятно, не помешает контейнеровозу продолжить движение.

Данные портала MarineTraffic свидетельствуют, что Ever Given пока по-прежнему остается в Большом Горьком озере.

Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, в понедельник был снят с мели, вечером судно своим ходом вышло из узкой части и достигло Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.