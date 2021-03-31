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Водолазы не нашли серьезного ущерба корпусу контейнеровоза Ever Given

Водолазы не нашли серьезного ущерба корпусу контейнеровоза Ever Given
Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Водолазы провели осмотр под водой корпуса контейнеровоза Ever Given, которые ранее стал причиной блокировки Суэцкого канала почти на неделю. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

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По словам двух источников, специалисты обнаружили ущерб, который оценивается "от незначительного до среднего" в районе бульба – утолщения корпуса в носовой подводной оконечности судна.

Согласно одному из источников агентства, эксперты считают, что этот ущерб, вероятно, не помешает контейнеровозу продолжить движение.

Данные портала MarineTraffic свидетельствуют, что Ever Given пока по-прежнему остается в Большом Горьком озере.

Судоходство по Суэцкому каналу возобновилось в понедельник вечером. Контейнеровоз Ever Given, который ранее блокировал канал, в понедельник был снят с мели, вечером судно своим ходом вышло из узкой части и достигло Большого Горького озера. Судно село на мель утром 23 марта, в результате почти неделю движение по Суэцкому каналу было парализовано.

Ever Given Суэцкий канал

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