Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус

В январе Альберто Фернандес привился российской вакциной "Спутник V"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат антиген-теста на COVID-19, для подтверждения диагноза он ждет результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом политик сообщил в своем твиттере.

По словам Фернандеса, вечером в пятницу у него слегка поднялась температура и заболела голова, поэтому он решил сдать тест на выявление антигена к коронавирусу. Результат оказался положительным, и президент Аргентины отправился на самоизоляцию в ожидании результатов ПЦР-теста.

2 апреля Фернандес отметил свое 62-летие. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и если бы не положительный результат теста, он бы праздновал день рождения.

В январе 62-летний Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".