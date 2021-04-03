Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус
В январе Альберто Фернандес привился российской вакциной "Спутник V"
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Альберто Фернандес получил положительный результат антиген-теста на COVID-19, для подтверждения диагноза он ждет результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом политик сообщил в своем твиттере.
По словам Фернандеса, вечером в пятницу у него слегка поднялась температура и заболела голова, поэтому он решил сдать тест на выявление антигена к коронавирусу. Результат оказался положительным, и президент Аргентины отправился на самоизоляцию в ожидании результатов ПЦР-теста.
2 апреля Фернандес отметил свое 62-летие. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и если бы не положительный результат теста, он бы праздновал день рождения.
В январе 62-летний Фернандес сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.— Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021
Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A