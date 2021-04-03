Центр Гамалеи пообещал лидеру Аргентины скорое выздоровление после прививки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи ответил президенту Аргентины Альберто Фернандесу, сдавшему положительный экспресс-тест на коронавирус после вакцинации "Спутником V": вакцина гарантирует легкое течение заболевания.

"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!" - говорится в ответе центра на заявление Фернандеса в субботу.

Ранее Фернандес в твиттере сообщил, что сдал положительный экспресс-тест после того, как у него поднялась температура до 37,3 градусов и появилась головная боль.

Президент Аргентины привился "Спутником V" в январе.

Фернандесу 2 апреля исполнилось 62 года.

Подтвержденная эффективность "Спутника V", согласно публикации в Lancet, составляет 91,6%. Из 19 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились 78 человек. Все они перенесли инфекцию в легкой форме. Разработчики обращали внимание на то, что заражение после вакцинации возможно, но вакцина защищает от тяжелого течения заболевания.