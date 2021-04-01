В Грузии выявили 27 случаев побочных эффектов после COVID-прививки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Медиками в Грузии выявлены 27 случаев побочных явлений или реакций на вакцинирование от коронавирусной инфекции, заявил в четверг журналистам директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"С середины марта были привиты вакцинами до 3 800 человек и из них у 27 наблюдались побочные явления или реакции, из которых в четырех случаях понадобилась интенсивная терапия, в трех госпитализация, а в двух реанимационные мероприятия", - заявил Гамкрелидзе.

Он отметил, что после вакцинации у людей могут проявляться побочные явления или реакции.

"В течение одного-двух дней у некоторых вакцинированных может наблюдаться повышенная температура, боль в мышцах и суставах, слабость, жжение в месте укола, но это терпимо и проходит", - сказал Гамкрелидзе.

Вакцинация в Грузии с середины марта проходит двумя вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

Медсестра из города Ахалцихе Меги Бакрадзе 19 марта скончалась после прививки вакциной AstraZeneca. Причины смерти медсестры пока не установлены.