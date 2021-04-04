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В ДНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны украинских военных

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - За прошлые сутки украинская армия один раз обстреляла территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в воскресенье.

"По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялся миномет 120 мм - один раз (25 мин)", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.

В самопровозглашенной Луганской народной республике не зафиксировали обстрелов с украинской стороны за сутки, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в СЦКК.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что на бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи н.п. Золотое находился военнослужащий 92 отдельной механизированной бригады ВСУ. Там добавили, что в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ замечены три боевые машины пехоты в жилом районе н.п. Орехово и три боевые бронированные машины на территории гражданского объекта в н.п. Крымское.

В свою очередь, в Киеве сообщили, что противник не нарушал режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сводке на странице штаба ООС в фейсбуке в воскресенье утром.

В субботу в пресс-службе Нармилиции самопровозглашенной ЛНР сообщили, что Вооруженные силы Украины размещают вооружение и технику в жилых районах населенных пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. В частности, украинские военные разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое, а в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30.

В Донецке сообщают об усилении украинской армией обстрелов в Донбассе, фиксируют рост напряженности вдоль линии соприкосновения.

Украина ДНР

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