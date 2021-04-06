Valneva сообщила об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Французская биотехнологическая компания Valneva завершила начальный этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса и объявила, что они показали безопасность и эффективность препарата: он хорошо переносится и нет сомнений в его безопасности.

Это инактивированная адъювантная вакцина-кандидат VLA2001.

Ее испытали на 153 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. В компании заявили, что более чем у 90% испытуемых выработался "значительный уровень антител" к COVID-19.

Компания теперь планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную их фазу.

Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. Журналисты сожалеют, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.

Французская Sanofi продолжает испытывать вакцину совместного производства с британской GSK, и недавно начала испытания второй вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с американской Translate Bio, это вакцина мРНК.