Valneva сообщила об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Французская биотехнологическая компания Valneva завершила начальный этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса и объявила, что они показали безопасность и эффективность препарата: он хорошо переносится и нет сомнений в его безопасности.
Это инактивированная адъювантная вакцина-кандидат VLA2001.
Ее испытали на 153 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. В компании заявили, что более чем у 90% испытуемых выработался "значительный уровень антител" к COVID-19.
Компания теперь планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную их фазу.
Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. Журналисты сожалеют, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.
Французская Sanofi продолжает испытывать вакцину совместного производства с британской GSK, и недавно начала испытания второй вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с американской Translate Bio, это вакцина мРНК.