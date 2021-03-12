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Sanofi начала клинические исследования своей второй вакцины от COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о начале клинических исследований своей второй вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с американской Translate Bio. Это вакцина мРНК.

На первом этапе будет проверена ее безопасность и реактогенность, а также иммунная реакция организма. Предполагается, что на этом этапе в испытаниях будут участвовать 415 человек. Результаты должны быть опубликованы в третьем квартале 2021 года.

Первая вакцина Sanofi от коронавируса была создана в партнерстве с британской GSK. Препарат продолжает проходить испытания.

Ранее в этом году Sanofi согласовала производство 125 млн доз вакцины ее прямых конкурентов - американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.

Контракты на поставку вакцины Sanofi, в частности, подписан с Евросоюзом.

Хроника коронавируса. Март.

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Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде
Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Translate Bio Sanofi Франция коронавирус GSK

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