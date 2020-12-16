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В Великобритании начали испытывать COVID-вакцину компании Valneva

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании стартовали клинические испытания потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в Шотландии компанией Valneva SE, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на британского министра бизнеса Алока Шарму.

"Сегодня у нас больше прекрасных новостей о том, что жизненно важные клинические испытания будут проводиться по всей стране с целью протестировать безопасность и эффективность вакцины компании Valneva: она проходит стадию клинических испытаний здесь в Великобритании", - цитирует Sky News слова Шармы.

По данным телеканала, на данный момент в тестировании вакцины принимают участие 150 волонтеров в четырех Национальных институтах медицинских исследований в Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле и Саутгемптоне. Данные клинические испытания покажут, вызывает ли вакцина безопасный и эффективный иммунный ответ при заражении COVID-19.

Шарма добавил, что летом посетил предприятие Valneva и "лично увидел невероятную работу", которую проделывают ученые.

Таким образом, в случае, если первые испытания продут успешно, то дальнейшее тестирование препарата запланируют на апрель 2021 года: в них будут участвовать уже 4 тыс. человек, которые получат по две дозы вакцины.

По словам Шармы, Великобритании необходимо иметь набор доступных вакцин, чтобы на данный момент обеспечить долгосрочную защиту от COVID-19 жителям страны.

Sky News отмечает, что правительство Великобритании уже сделало предзаказ 60 млн доз вакцины компании Valneva.

Исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах в свою очередь сообщил, что компания работает над тем, чтобы обеспечить поставки вакцины по всему миру.

"Проводя наши первые клинически испытания, мы уже наращиваем наши промышленные мощности и начинаем полномасштабное производство, чтобы мы могли сделать вакцину широкодоступной по всему миру при условии, что вакцина безопасна и эффективна", - сказал Лингельбах.

Отмечается, что данная вакцина от коронавируса, вероятно, станет доступной к концу следующего года. Valneva сможет поставить до 250 млн доз вакцины в Великобританию и по всему миру.

Valneva - французская биотехнологическая компания. Ее вакцина от COVID-19 разрабатывается в филиале в шотландском городе Ливингстон.

2 декабря Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, чья эффективность по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Массовая вакцинация стартовала на прошлой неделе. Первую дозу этой вакцины получила 90-летняя Маргарет Кинан 8 декабря.

За время пандемии в Соединенном Королевстве коронавирус выявили свыше чем у 1,8 млн человек, более 64,9 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания Алок Шарма Коронавирус Valneva

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