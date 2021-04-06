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Еще двое украинских военных погибли в Донбассе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Один украинский военнослужащий погиб при обстреле в Донбассе во вторник, другой - из-за подрыва на взрывном устройстве, сообщается в фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, украинские военные сообщают о нарушении режима прекращения огня вблизи населенного пункта Невельское.

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"Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь но, к сожалению, во время эвакуации он умер. Также недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий вооруженных сил Украины получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов погиб во вторник утром во время несения службы на блок-посту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области. Об этом сообщили в Киевском облуправлении Национальной полиции, не уточнив причины, обстоятельства или детали его гибели.

Украина Донбасс

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