Индия может возобновить экспорт вакцин AstraZeneca к июню

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире производитель вакцин, базирующийся в Индии, сможет возобновить экспорт доз AstraZeneca к июню, если заболеваемость коронавирусом в стране пойдет на спад, заявил во вторник глава Института сыворотки Индии Адар Пунавалла в интервью агентству Associated Press

Компания является основным поставщиком поддерживаемой ООН программы COVAX, направленной на справедливое распределение вакцин по всему миру. Однако 25 марта COVAX объявила о задержке глобальных поставок до 90 миллионов доз AstraZeneca. Из-за резкого роста заболеваемости Института сыворотки Индии "решил временно уделить приоритетное внимание Индии на два месяца" и надеется затем возобновить экспорт, сказал Пунавалла.

Он добавил, что отсутствие сырья, такого как специальная среда, необходимая для выращивания микроорганизмов, может повлиять на производство и вакцины Novavax, которая все еще тестируется в Индии. Ранее компания подписала договор о поставке Novavax по программе COVAX.