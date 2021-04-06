В Нью-Дели ввели комендантский час для борьбы с распространением COVID

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В столице Индии ввели ночной комендантский час для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщает издание Hindustan Times.

Комендантский час будет действовать каждый день с 22:00 до 5:00. В это время запрещена работа ресторанов, пабов, проведение свадеб и других массовых мероприятий.

В ночное время будут работать только магазины, торгующие жизненно важными товарами, и аптеки. Разрешено собираться группами не более двух человек.

В Нью-Дели в понедельник выявили 3,5 тыс. новых случаев COVID-19. Накануне в Индии впервые с сентября зарегистрировали более 100 тыс. случаев заражения за сутки.

В общей сложности в Индии за время пандемии зафиксировано свыше 12,6 млн случаев коронавируса.