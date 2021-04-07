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В Индии за сутки выявили рекордные 115,7 тыс. случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили рекордные 115,7 тыс. случаев COVID-19
Фото: Anshuman Poyrekar/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Индии за минувшие сутки зафиксировали около 115,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в среду индийские СМИ.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель для страны за все время пандемии. Предыдущий антирекорд в 103,8 тыс. был установлен в Индии всего нескольким днями ранее - 4 апреля.

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За минувшие 24 часа в Индии из-за коронавируса умерли 630 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 166,1 тыс.

Согласно последним данным, около 85 млн жителей Индии получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 11 млн из них уже привиты обеими дозами.

Правительство Индии пока не стало вводить национальный локдаун и поручило руководству штатов самим принимать решения относительно ограничительных мер.

В общей сложности в Индии за время пандемии зафиксировано свыше 12,8 млн случаев коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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