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США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность, сказал пресс-секретарь Пентагона", - говорится в заявлении, опубликованном Минобороны США.

В документе отмечается, что, по словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины. Он добавил, что Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить".

Накануне представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины. В Москве обострение на линии соприкосновения в Донбассе связывают с провокационными действиями Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

США РФ Украина Пентагон Джон Кирби

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