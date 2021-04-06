США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Соединенные Штаты призывают Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не провоцировать и не усиливать напряженность, сказал пресс-секретарь Пентагона", - говорится в заявлении, опубликованном Минобороны США.

В документе отмечается, что, по словам Кирби, США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины. Он добавил, что Вашингтон также предоставил Киеву "нелетальные и летальные" виды вооружений для того, чтобы украинский народ мог "лучше себя защитить".

Накануне представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины. В Москве обострение на линии соприкосновения в Донбассе связывают с провокационными действиями Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, это не представляет угрозы для других государств. По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.