Секретарь Совбеза РФ заявил об отсутствии планов вмешаться в конфликт на Украине

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". Так он ответил на вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине.

На вопрос, с чем связано нынешнее обострение обстановки в Донбассе, Патрушев ответил: "Убежден, что это следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом".

"Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну, в том числе, и этого актива. А взамен - лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане", - подчеркнул Патрушев.