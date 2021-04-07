Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Секретарь Совбеза РФ заявил об отсутствии планов вмешаться в конфликт на Украине

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В РоссииПесков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФПесков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФЧитать подробнее

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". Так он ответил на вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине.

На вопрос, с чем связано нынешнее обострение обстановки в Донбассе, Патрушев ответил: "Убежден, что это следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом".

"Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну, в том числе, и этого актива. А взамен - лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане", - подчеркнул Патрушев.

Николай Патрушев

Новости по теме

Новости

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Верховный суд предложил отменить институт частного обвинения в делах о домашнем насилии

Адвокаты заявили, что МРТ выявила у Навального проблемы с позвоночником

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');