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В Белом доме обеспокоены состоянием здоровья Навального

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В администрации президента США обеспокоены сообщениями о том, что ухудшается состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье Навального ухудшается, что он начал голодовку, требуя доступа к медицинской помощи извне", - сказала она.

"Мы призываем российские власти предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить ему безопасность и здоровье, пока он в тюрьме. Российские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие", - подчеркнула Псаки.

Она заверила, что США продолжат пристально следить за ситуацией с Навальным. Она повторила, что в Вашинготоне помещение Навального в колонию считают политически мотивированным.

По ее словам, Белый дом требует немедленно освободить Навального и положить конец преследованиям его сторонников.

Вечером 7 апреля адвокаты сообщили, что Навальный остается в покровской ИК-2, продолжает голодовку и по-прежнему отказывается от лечения, которое ему предлагает фельдшер колонии.

Джен Псаки США Алексей Навальный Белый дом ИК-2

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