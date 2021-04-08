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В ДНР снова сообщили об обстрелах пригорода Донецка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Украинская армия подвергла минометному обстрелу пригород Донецка, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В миреВ ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и его пригородаЧитать подробнее

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФСУ по направлению: в 05:35 по поселку Ленинское выпущено 14 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении пресс-службы представительства ДНР в СЦКК.

Накануне в ДНР заявили о минометном обстреле Донецка и его пригорода - поселка Веселое.

При этом в Киеве за среду насчитали четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих вооруженных сил Украины нет.

В Киеве также заявили, что все обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обострение в Донбассе

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых. Стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной, в том числе в Крыму. Комментируя это, в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории, как ей нужно, и не представляет угрозы для других стран.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

Донецк Донбасс ДНР Украина

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