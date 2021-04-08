США и ряд стран НАТО обсудили Украину и военную активность РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании в ходе виртуальной встречи обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил Пентагон.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины, а также выразили обеспокоенность ростом российской военной активности в регионе", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что "дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 года".

Участники встречи "подтвердили свою приверженность обеспечению подготовки и поддержки вооруженных сил Украины для наращивания ее потенциала, направленного на сохранение территориальной целостности страны и дальнейшего прогресса в направлении оперативной совместимости с НАТО", отметил Пентагон.

Со стороны США во встрече приняла участие обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам Аманда Дори.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых. Стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия перемещает свои войска к границе с Украиной, в том числе в Крыму. Комментируя это, в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории, как ей нужно, и не представляет угрозы для других стран.