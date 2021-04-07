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США выразили желание разобраться в ситуации на границе Украины и России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты отмечают рост российского военного присутствия вдоль границ с Украиной, однако до конца не понимают обстоятельств этого и желают прояснить ситуацию, заявил в среду представитель Пентагона Джон Кирби.

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"Полностью не понятно, что там делают россияне, а мы хотим это понять. И эта неопределенность абсолютно не способствует более стабильной и безопасной ситуации", - сказал он на брифинге.

Он сказал, что в настоящий момент наблюдается быстрый рост численности российских военных вдоль границы с Украиной, в том числе в Крыму.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о войсках рядом с украинской границей, заявил, что российская армия перемещается по своей территории, как ей нужно, и не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти в Киеве. В результате на части Донецкой и Луганской области Украины в настоящее время существуют неподконтрольные Киеву территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, граничащие с Россией. Они отделены от остальной территории Украины линией разграничения, базирующейся на Минских соглашениях.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых. Стороны регулярно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

США Россия Украина Донбасс

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