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В ЛНР назвали безрезультатным внеочередное заседание ТКГ по Донбассу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Внеочередное заседание Трехсторонней Контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе закончилось безрезультатно, сообщила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Внеочередное заседание Контактной группы завершилось безрезультатно: Киев продолжил попытки имитации миротворческой деятельности, тогда как на практике блокировал любые практические шаги по усилению режима прекращения огня", - сообщила Ковшарь журналистам в среду.

По ее словам, в ходе заседания ТКГ украинская делегация "вновь настаивала на принятии пустого, неконкретного и не нацеленного на какие-либо практические шаги политического заявления о "возобновлении" перемирия".

"Мы пошли навстречу и предложили компромиссный вариант, включающий политическую декларацию и конкретную практическую часть - возобновление действия координационного механизма с 00:01 8 апреля, и поручение подгруппе по безопасности дополнительно проработать его детали к следующему заседанию", - заявила Ковшарь, отметив, что украинская сторона не согласилась на предложения самопровозглашенных республик Донбасса.

Ранее аналогичным образом встречу охарактеризовал источник "Интерфакса", а затем полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов подтвердил безрезультатность встречи трехсторонней группы.

В среду в онлайн-формате прошло экстренное заседание трехсторонней контактной группы. Главным вопросом стало соблюдение режима прекращения огня и соответствующих договоренностей сторон от 22 июля 2020 года.

ТКГ ЛНР Донбасс Украина

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