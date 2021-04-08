Рынок акций РФ подрос на ослаблении санкционных рисков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности вокруг Украины и санкционных рисков в отношении России, а также благодаря слабо позитивным сигналам с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи консолидировался чуть выше 3500 пунктов из-за осторожной позиции покупателей в ожидании свежих новостей на санкционную тематику.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3507,83 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1440,43 пункта (+0,8%); цены "голубых фишек" на Московской бирже показали смешанную динамику в пределах 3,4%.

Доллар просел до 76,72 рубля (-0,26 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,64% годовых (-0,8%).

В четверг стало известно из западных СМИ, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака на SolarWinds, и теперь готовит ответные меры. По данным Bloomberg, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Кроме того, по сообщению американского издания Politico, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Так он прокомментировал сообщения о том, что Соединенные Штаты завершили анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовят ответные меры.

Разговор Путина и Меркель о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, отметила пресс-служба главы российского государства.

Тем временем, агентство Bloomberg сообщило, что в ходе телефонного разговора канцлер Меркель потребовала отказаться от усиления российского военного присутствия близ Украины. "Меркель потребовала от РФ перестать стягивать войска к Украине", - говорится в сообщении агентства.

Подорожали в четверг акции АФК "Система" (+3,4%), "Северстали" (+1,5%), "НЛМК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), "Магнита" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), расписки Ozon (+0,4%), бумаги ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Выручка АФК "Система" в IV квартале 2020 года составила 193,37 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, говорится в отчете корпорации. Показатели АФК оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики прогнозировали рост выручки на 5,8% - до 191,37 млрд рублей.

Подешевели акции "Татнефти" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), Московской биржи (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, рынок акций РФ находится в ожидании различных заявлений о санкциях со стороны США из-за обострения ситуации вокруг Украины. Нефтяные котировки к вечеру возобновили рост, поскольку статистика Минэнерго США отразила сокращение коммерческих запасов нефти в стране. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3480-3540 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1390-1450 пунктов, считает эксперт.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", геополитическое напряжение, связанное с событиями в восточной Украине, несколько снизилось после заверений секретаря Совета безопасности РФ в том, что у России нет планов вмешиваться в конфликт. Но он также отметил, что Россия может предпринять определенные действия, если того потребует ситуация, что ограничило позитивную реакцию рынка.

Агентство Bloomberg сообщило, что проверка действий России со стороны США по вмешательству в выборы и кибератакам закончилась и скоро будут введены новые санкции. При этом, по сообщениям источников, ограничительные меры будут направлены против конкретных лиц. В то же время это пока не гарантирует отсутствие жестких санкций, и позитив от таких сообщений остается ограниченным - рынок ждет подробностей. В итоге геополитическая обстановка не позволяет рублю значительно укрепиться, на рынке акций покупатели также заняли выжидательную позицию.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний оптимизм рынка акций РФ быстро ослаб, поскольку вопросы внешнеполитических рисков пока не отличаются определенностью.

Информация в СМИ о возможных санкциях против РФ угрозы экономике не несет, но рестрикции могут затронуть крупных чиновников и бизнесменов, что частично отражается в динамике акций отдельных компаний. Бумаги "Газпрома" просели на фоне сообщений в американских СМИ об одобрении двух версий пакетов санкций против "Северного потока 2". Впрочем, обсуждаться и одобряться они будут лишь в мае.

Напряженность в рубле заметно ослабла, что вылилось в его укрепление в четверг, поскольку в ожидаемых санкциях США нет упоминания о госдолге или отключении РФ от SWIFT. Однако возможная высылка дипломатов неизбежно вызовет ответные действия РФ. Также можно ожидать, что отдельные союзники США постараются внести свою "посильную" лепту в данный процесс.

Ситуация с коронавирусом и вакцинами

На рынке нефти сохраняются сомнения по поводу того, что текущий спрос сможет переварить растущее предложение. Франция, хоть и сообщает о некоторых успехах по сдерживанию коронавируса, но тотальный карантин сохранит в ближайшие недели. Вакцина AstraZeneca уже не воспринимается в Европе в качестве безопасного препарата, поскольку были выявлены многочисленные случаи тромбоза после вакцинации.

У Johnson&Johnson производственные проблемы, которые не позволят быстро нарастить поставки. В Индии ежедневно регистрируется рекордный прирост заболеваний. То есть говорить о тотальном отступлении вируса пока рано. В США ежедневное потребление бензина пока не может подняться выше 9 млн баррелей в сутки. Впрочем, есть надежда на летний высокий сезон, когда большинство американцев почувствует свободу и страсть к длительным поездкам. В долгосрочном плане рынок начинает закладывать возможность возвращения полного экспорта иранской нефти.

В США главное внимание рынка будет направлено на выступление председателя ФРС в рамках мероприятия МВФ. От Джерома Пауэлла продолжают ждать заверений в том, что политика регулятора будет оставаться мягкой неопределенно длительное время. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась на уровне 1,65%. Российский рынок акций пока продолжает торговаться с оглядкой на развитие геополитических рисков. Впрочем, некоторые признаки все же говорят о том, что напряженность на востоке Украины может вернуться в рамки переговорного процесса, а новые американские санкции угрозы экономике не несут, считает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что локальному оптимизму рынков способствовали протоколы заседания ФРС, отразившие намерение регулятора сохранять темпы покупки активов неизменными в течение периода, необходимого для нормализации экономики. Дополнительным позитивом для рынка акций РФ стало заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, и конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития. Это ослабило высокую геополитическую напряженность, которая в последние дни оказывала сильное давление на рублевые активы.

Кроме того, сообщения из США о возможных новых санкциях против России свидетельствуют о вероятности введения исключительно персональных мер, что будет способствовать восстановлению рублевых активов. В пятницу негативное влияние на российский рынок может оказать фактор конца недели, когда многие инвесторы будут сокращать позиции из-за опасений реализации геополитических рисков на выходных, считает Бабин.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,8%) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и превысил 4090 пунктов).

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными". Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов.

Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Индекс потребительского доверия в Японии в марте поднялся до 36,1 пункта по сравнению с 33,8 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень за последние 13 месяцев.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 744 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 680 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 728 тыс., а не 719 тыс., как сообщалось ранее. Таким образом, рост показателя наблюдался вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта.

Цены на нефть

Нефть вечером в четверг отыграла утренние потери, цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $1,5 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $63,24 за баррель (+0,1% и +0,7% в среду), майская цена WTI - $59,63 за баррель (-0,2% и +0,7% накануне).

Министерство энергетики США в среду, 7 апреля, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше, чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

Некоторые аналитики считают, что увеличение запасов бензина могло быть вызвано наращиванием импорта в преддверии летнего сезона поездок в США, когда спрос на топливо обычно повышается.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (+27,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+16,9%), акции ГК "Самолет" (+5%), "Самараэнерго" (+4,5%), "ФосАгро" (+4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4%), "КАМАЗа" (+3,2%), "Русснефти" (+3,1%).

"Сафмар финансовые инвестиции" после продажи своего НПФ "Сафмар" группе компаний "Регион" стал владельцем доли в 7,8% в "Русснефти", следует из раскрытия холдинга.

Подешевели бумаги "Камчатскэнерго" (-5,6% и -9% "префы"), ПАО "Белуга групп" (-4,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,7%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-2,8%), АДР HeadHunter (-2,3%).

"Белуга групп" в I квартале 2021 года увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5,6% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года (до 3,042 млн декалитров). В частности, отгрузки собственной продукции "Белуги" выросли на 1,9% (до 2,569 млн декалитров), говорится в сообщении компании.

Просели акции банка "Санкт-Петербург" (-1,2%, до 60,45 рубля) на фоне корпоративных новостей. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 4,56 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную (дата закрытия реестра для получения дивидендов - 7 июня 2021 года).

Кроме того, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить с рынка 26 млн обыкновенных акций по цене 58 рублей за одну акцию, говорится в сообщении банка. Таким образом, всего на выкуп акций может быть направлено 1,508 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,26 млрд рублей (из них 14,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,43 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 4,29 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").