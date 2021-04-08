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Родственники армянских военнопленных готовят новые протесты в Ереване

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Приземлившийся вечером в четверг в ереванском аэропорту "Эребуни" самолет, который должен был доставить очередную группу армянских военнопленных, оказался пустым, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщениям, на борту был только командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

У КПП аэропорта собрались многочисленные родственники военнопленных, которые, узнав о пустом самолете, заявили, что присоединятся к акции протеста у здания Минобороны и организуют акцию у здания правительства.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян заявила, что самолетом из Баку в республику возвращается группа армянских военнопленных.

Между тем офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна выступил с заявлением о том, что "возвращение пленных откладывается, что является грубым нарушением гуманитарного процесса".

"Переговоры при посредничестве России продолжаются. Надеемся, что Азербайджан в конце концов будет соблюдать положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, реализует гуманитарную договоренность, содействуя установлению стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, родители пропавших без вести в ходе карабахской войны военнослужащих держат заблокированными входы и выходы здания министерства обороны Армении.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", ворота на различных КПП связаны цепями, подъезды к зданию перекрыты автомобилями. Внутри здания остаются многочисленные сотрудники министерства, которые не могут покинуть его.

Родители требуют информации о ходе поисковых работ, о состоянии своих детей.

Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных армянских военнослужащих.

Армения Ереван Рустам Мурадов Тигран Авинян Азербайджан Нагорный Карабах

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