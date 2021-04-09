Родители пропавших без вести военных заблокировали участок ж/д пути "Ереван-Гюмри"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Родители пропавших без вести в ходе карабахской войны военнослужащих заблокировали железнодорожное сообщение по маршруту Ереван-Гюмри. Об этом заявил пресс-секретарь компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-ная "дочка" ОАО "Российские железные дороги"), концессионера ж/д сети Армении.

"Заблокирован участок Исаакян-Баяндур на железнодорожном пути Ереван-Гюмри. График пассажироперевозок нарушен", - сказал Рубен Грдзелян "Интерфаксу".

Как сообщалось, родители пропавших без вести военнослужащих с четверга продолжают держать заблокированными входы и выходы в здание министерства обороны Армении, а также перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван и Гюмри-Ванадзор.

Родители требуют информации о ходе поисковых работ, о состоянии своих детей, возвращения военнопленных.

Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных армянских военнослужащих.

Между тем, еще одна группа родителей военнослужащих, проходящих срочную службу в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя демобилизовать их.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", перед зданием правительства собрались около 100 человек. Планируется, что группа из семи человек встретится с премьер-министром Николом Пашиняном.

22 марта Армия обороны НКР опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, в него были включены имена еще 192 военных. Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих составило 2652.

20 марта Пашинян заявил, что официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе составляет 3 250 человек.