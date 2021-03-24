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Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще восьми предприятиям Азербайджана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 марта разрешает ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий.

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Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Запрет на ввоз томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов.

В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Азербайджан Россельхознадзор

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