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Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Решение России ввести в декабре запрет на ввоз томатов из Азербайджана было для Баку неожиданным, в результате экспорт этой продукции не достиг целевого показателя по итогам 2020 года, заявил президент Ильхам Алиев.

"Нам нужно пересмотреть экспорт сельскохозяйственной продукции. (...) Мы должны выйти на новые рынки при условии сохранения традиционных, - сказал он на совещании, посвященном итогам 2020 года. - Мы должны диверсифицировать наш экспортный потенциал. Потому что недавний запрет на экспорт помидоров в Россию, конечно, был для нас очень неожиданным. Если посмотреть на экспорт томатов в Россию, то мы увидим большую разницу в объеме поставок в 2020 году и 4-5 лет назад. Если бы этот запрет не был введен - хотя часть этого запрета уже снята, - в прошлом году наш экспорт достиг бы 200 000 тонн. Мы должны искать новые рынки сбыта, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, а также расширять ассортимент сельхозпродукции".

Президент также отметил о необходимости развивать сельское хозяйство на азербайджанских территориях в Карабахе.

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, объяснив, что в них часто находят вредителей. В течение декабря ведомство постепенно отменяло эти ограничения для отдельных азербайджанских производителей.

Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев 2020 года их ввезли в Россию всего 171 000 тонн. Доля Азербайджана в общем объеме импорта томатов в России достигла 38%. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в Россию 172 300 тонн томатов из общего объема поставок в 558 500тонн.

Ильхам Алиев Азербайджан Россельхознадзор

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