Начал действовать запрет на ввоз в РФ томатов и яблок из Азербайджана

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.

Как сообщила служба, это решение нацелено на обеспечение фитосанитарного благополучия, предотвращение ввоза и распространения вредителей на территории России.

Ранее Россельхознадзор неоднократно сообщал Агентству продовольственной безопасности Азербайджана о систематическом обнаружении карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой в Россию. Так, только с 22 октября в томатах и яблоках из Азербайджана 17 раз обнаруживали южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз составил 171 тыс. тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в РФ 172,3 тыс. тонн томатов из общего объема поставок в 558,5 тыс. тонн.

В то же время доля Азербайджана в поставках яблок в РФ оценивается в 4-5%.

В среду руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с главой агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли. Предполагается, что 11 декабря специалисты двух стран дополнительно обсудят создавшуюся ситуацию и проработают возможность применения принципа регионализации при экспорте плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает поставки продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.