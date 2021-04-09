Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудников министерства обороны Армении эвакуируют из здания ведомства на вертолетах из-за протестующих родителей военнослужащих, пропавших без вести в ходе карабахской войны.

В армянских телеграм-каналах распространяются видеокадры, на которых запечатлен процесс эвакуации. Вертолетами в здание одновременно доставляется продовольствие.

Родители пропавших без вести в Карабахе военнослужащих с четверга продолжают держать заблокированными входы и выходы в здание министерства обороны Армении, они перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван и Гюмри-Ванадзор, железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри.

Протестующие требуют информации о ходе поисковых работ, о состоянии своих детей, а также возвращения военнопленных.

Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных армянских военнослужащих.

22 марта Армия обороны НКР опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, в него были включены имена еще 192 военных. Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих составило 2652.

20 марта Пашинян заявил, что официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе составляет 3 250 человек.