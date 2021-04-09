Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Из здания Минобороны Армении вертолетами эвакуируют сотрудников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудников министерства обороны Армении эвакуируют из здания ведомства на вертолетах из-за протестующих родителей военнослужащих, пропавших без вести в ходе карабахской войны.

В армянских телеграм-каналах распространяются видеокадры, на которых запечатлен процесс эвакуации. Вертолетами в здание одновременно доставляется продовольствие.

Родители пропавших без вести в Карабахе военнослужащих с четверга продолжают держать заблокированными входы и выходы в здание министерства обороны Армении, они перекрыли автотрассы Гюмри-Ереван и Гюмри-Ванадзор, железнодорожное сообщение Ереван-Гюмри.

Протестующие требуют информации о ходе поисковых работ, о состоянии своих детей, а также возвращения военнопленных.

Власти Армении не сообщают о количестве пропавших без вести и количестве пленных армянских военнослужащих.

22 марта Армия обороны НКР опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью 2020 года, в него были включены имена еще 192 военных. Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих составило 2652.

20 марта Пашинян заявил, что официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе составляет 3 250 человек.

Армения Ереван

Новости по теме

Новости

Корабль "Союз МС-18" с новым экипажем пристыковался к МКС

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Скончался муж Елизаветы II принц Филипп

Черногория продлила безвизовый режим для россиян

Черногория продлила безвизовый режим для россиян

В МИД РФ увидели тенденцию к обострению ситуации в Донбассе

Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ

Возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ
Пандемия коронавируса

От коронавируса в мире погибли более 2,9 млн человек

Что случилось этой ночью: пятница, 9 апреля

Великобритания в мае определится с возобновлением зарубежных поездок

Великобритания в мае определится с возобновлением зарубежных поездок

Производитель "сатанинских кроссовок" отозвал их из продажи

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');