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В Белом доме пообещали скорый ответ на действия России у границ Украины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон готовит ответ на осложнение ситуации на границе Украины, заявила в пятницу на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Прежде всего, я хотела бы сказать, что действия уже предприняты, и мы следим за развитием ситуации. Мы ясно заявили, но я повторю: последствия будут, некоторые невидимые, а другие видимые. Я полагаю, что вы скоро обо всем узнаете", - сказала она.

По ее словам, американская сторона "находится в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе в том, что касается оценки ситуации, обмена разведданными, по тому, что происходит, и что с этим можно сделать".

В последние недели конфликтующие стороны в Донбассе стали чаще обвинять друг друга в нарушении перемирия и сообщать о жертвах на своей стороне. Россия стала говорить об активизации сил НАТО рядом с Украиной и в Черном море. Запад сообщил о стягивании российских войск и техники к границе с Украиной на фоне обострения в Донбассе. В Кремле заявили, что российские войска могут передвигаться в любых направлениях по своей территории, они никому не угрожают, а у границы они будут находиться столько, сколько сочтет нужным руководство страны. 9 апреля после поездки в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно новое перемирие.

США Украина Джен Псаки Донбасс

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