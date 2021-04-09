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США назвали отправку военных кораблей в Черное море обычной операцией

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым", - сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, США "используют авиацию, флот... везде, где это позволяет международное право".

Представитель Пентагона не стал говорить о "будущих операциях" в Черном море и не подтвердил "информацию турецких СМИ" об отправке кораблей ВМС США в Черное море на следующей неделе.

При этом, говоря о передвижениях России близ Украины, Кирби заявил, что Вашингтон "хочет большей ясности" в том, что касается намерений Москвы.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно", - сказал представитель Пентагона.

"Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе", - добавил он.

Ранее в пятницу канал NTV со ссылкой на МИД Турции сообщил, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море на следующей неделе. Корабли, как ожидается, пробудут в Черном море до 4 мая.

В четверг представитель Пентагона заявил CNN, что Вашингтон рассматривает возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море на фоне усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной.

США Турция Россия Украина Черное море

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