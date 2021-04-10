В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского

Торжественные мероприятия перед памятником жертвам авиакатастрофы под Смоленском в Варшаве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Столкновения между протестующими и полицией произошли во время памятных мероприятий в Варшаве, приуроченных к 11-й годовщине гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского, сообщает в субботу информационное интернет-издание Wirtualna Polska.

По его данным, протестующие пытались сорвать церемонию возложения цветов на могиле Леха и Марии Качиньских при участии президента страны Анджея Дуды.

Для сдерживания активистов полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.

Авиакатастрофа под Смоленском

10 апреля 2010 года под Смоленском в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился самолет Ту-154, на котором летел президент Польши. Все 96 человек, которые находились на борту, погибли.

В списке погибших - Лех Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены". По ее словам, в частности, "версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

Варшавский окружной суд в 2019 году признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей к этой авиакатастрофе.