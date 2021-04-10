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В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского

В Варшаве произошли столкновения в годовщину крушения самолета Качиньского
Торжественные мероприятия перед памятником жертвам авиакатастрофы под Смоленском в Варшаве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Столкновения между протестующими и полицией произошли во время памятных мероприятий в Варшаве, приуроченных к 11-й годовщине гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского, сообщает в субботу информационное интернет-издание Wirtualna Polska.

По его данным, протестующие пытались сорвать церемонию возложения цветов на могиле Леха и Марии Качиньских при участии президента страны Анджея Дуды.

Для сдерживания активистов полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.

Авиакатастрофа под Смоленском

10 апреля 2010 года под Смоленском в плохую погоду и в условиях низкой видимости разбился самолет Ту-154, на котором летел президент Польши. Все 96 человек, которые находились на борту, погибли.

В списке погибших - Лех Качиньский и его супруга Мария, а также руководители более чем десятка ключевых госструктур.

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В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены". По ее словам, в частности, "версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

Варшавский окружной суд в 2019 году признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, приведшей к этой авиакатастрофе.

Пятая годовщина авиакатастрофы под Смоленском

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Цветы и свечи на месте крушения самолета президента Польши под СмоленскомБрат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский возложил цветы перед президентским дворцом в ВаршавеАкция памяти перед президентским дворцом в ВаршавеВыставка "Смоленские портреты" на площади Пилсудского в Варшаве в память о жертвах трагедииПремьер-министр Польши Ева Копач у памятника жертвам катастрофы на Повонзковском военном кладбище в ВаршавеПрезидент Польши Бронислав Комаровский возлагает венок к мемориальной доске с именами погибших под СмоленскомПамятные мероприятия перед президентским дворцом в ВаршавеПоминальная месса в храме Божьего Провидения в Варшаве
Цветы и свечи на месте крушения самолета президента Польши под Смоленском
Польша Варшава Лех Качиньский Ту-154

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