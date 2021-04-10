Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

По сообщению Госдепа, Блинкена с Маас в телефонном разговоре обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

Аналогичный телефонный разговор состоялся между Блинкеном и Ле Дрианом. Собеседники, по данным Госдепартамента, сошлись во мнении, что необходимо положить конец "опасной и безответственной риторике России, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины". Также они выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

В свою очередь МИД Франции опубликовал коммюнике Ле Дриана по итогам разговора с Блинкеном, Маасом и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Французский министр выразил "глубокую обеспокоенность и большую настороженность" перемещением российских вооруженных сил близ границ Украины. Он заявил, что Франция "считает важным и неотложным, чтобы Россия смогла внести транспарентным образом, в частности через механизмы ОБСЕ, ясность относительно рамок и мотивации этих перемещений".

"Мы призываем Россию прекратить эти провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - заявил Ле Дриан.

В коммюнике подтверждается позиция Франции о непризнании ныне и в будущем "незаконной аннексии Россией Крыма". Он также отметил поддержку Францией "позиции сдержанности и ответственности", демонстрируемой украинскими властями в этом контексте. Ле Дриан заверил, что Париж продолжит дипломатические усилия в рамках нормандского формата с целью полной реализации минских соглашений.

Обострение в Донбассе

Эскалация конфликта на востоке Украины происходит с начала 2021 года, несмотря на бессрочное перемирие. С обеих сторон растет число погибших и раненых, Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной рекордное с 2014 года число войск. Представители США, Великобритании, стран ЕС выразили обеспокоенность по этому поводу. Москва заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, и опасности они для других стран мира не представляют.

8 апреля замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак допустил, что Россия будет защищать своих граждан в Донбассе.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае "возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу".

Резня в Сребренице (Сербия) - одно из самых кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов, самое большое массовое убийство в Европе после окончания второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН установили, что в июле 1995 год войска под командованием генерала Ратко Младича убили там больше 8000 боснийцев-мусульман.

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